46-Jähriger verkaufte Crystal Meth und Cannabis

Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Die Ermittler waren ihm und seinem 34- jährigen Nachbarn schon länger auf der Spur. Zumindest seit Mitte 2021 bis Mai 2022 sollen die Männer die Drogen verkauft haben. In den vergangenen Monaten soll der 46-Jährige ein halbes Kilogramm Crystal Meth, eineinhalb Kilogramm Cannabis und 100 Ecstasy-Tabletten von der Slowakei nach Österreich geschmuggelt haben, so die Polizei. Danach soll er das Crystal Meth in einer Holzhütte versteckt, mit Salz gestreckt und an mehrere Kunden verkauft haben. Der 34-Jährige soll ihm dabei geholfen haben.

Laut Polizei finanzierte sich der 46-Jährige durch den Verkauf seine eigene Sucht. Die beiden Männer zeigten sich geständig. Insgesamt wurden in der Causa 16 Personen angezeigt.