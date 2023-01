44 Prozent haben "schnelles Internet" bestellt

Die Planungen zur Versorgung mit schnellem Internet in Obernberg schreiten voran. "Aktuell haben 44 Prozent aller Haushalte in Obernberg einen Glasfaseranschluss bei uns bestellt", so Projektleiterin Magdalena Lederer von der Gesellschaft "öGIG", die das Projekt plant. Spätentschlossene können aktuell noch einen Glasfaseranschluss bestellen.

"Wir liegen mit unseren Vorbereitungsarbeiten gut im Plan." Offen sei aber noch, welche Baufirma als Bestbieter aus dem Ausschreibungsprozess hervorgehen werde. Die nötigen Bau- und Grabungsarbeiten seien zur Vergabe ausgeschrieben, erste Angebote dafür bereits eingelangt. "Wir gehen davon aus, dass wir noch vor Beginn der Bausaison 2023 den Bauauftrag vergeben haben und dann ohne Verzögerungen mit der Netzerrichtung starten können", so Lederer zum geplanten Glasfasernetzausbau in Obernberg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper