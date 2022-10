44-jähriger Innviertler läuft 125 Kilometer in 24 Stunden

In Seekirchen am Wallersee fanden kürzlich ein 24-Stunden, 12-Stunden und 6-Stunden-Lauf statt. Kurt Steinhofer von der LG Innviertel ging aufs Ganze und nahm am 24-Stunden-Rennen teil. Für den 44-jährigen Waldzeller eine Premiere und völlig neue Erfahrung. „Ich wollte wieder einmal meine persönliche Grenze verschieben. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen würde“, sagt der Innviertler, der von einer durchwachsenen Vorbereitung spricht. „In den letzten vier Wochen konnte ich aus gesundheitlichen Gründen keine langen Läufe absolvieren, die hätte ich aber noch dringend gebraucht. Ich bin maximal zwanzig Kilometer am Stück gelaufen.“ Trotzdem fand sich der Waldzeller gemeinsam mit 21 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Seekirchen an der Startlinie ein. „Die ersten 60 Kilometer liefen ganz gut, danach bekam ich leichte muskuläre Probleme. Es gab aber immer genügend Ablenkung in Form von Gesprächen mit anderen Läufern oder einfach guter Rockmusik“, sagt der Ultraläufer, der den Wettkampf auf einem 1,2 Kilometer langen Rundkurs absolvierte. „Die Nacht hat sich schon endlos angefühlt, aber es war ein tolles Erlebnis“, sagt Kurt Steinhofer, der am Ende 125 Kilometer schaffte und damit Rang acht belegte. „Solch ein Lauf wird im Kopf entschieden. Am Ende war ich den Tränen nahe, es war einfach ein unglaubliches Glücksgefühl.“