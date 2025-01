400 Gäste feierten beim Neujahrsempfang in Ried

Was wirtschaftlich und politisch vor uns liegt, ist noch ungewiss. Und dennoch starten die meisten mit viel Optimismus ins neue Jahr 2025. "Optimisten, Pessimisten – am Ende liegen beide falsch. Aber der Optimist lebt glücklicher", zitierte Rieds Bürgermeister Bernhard Zwielehner an diesem Abend Kofi Annan. Beifall klatschten ihm die rund 400 anwesenden Gäste, darunter der Geschäftsführer von SES (Spar European Shopping Centers), Christoph Andexlinger, sowie Weberzeile-Centermanager Christoph Vormair, der Geschäftsführer des Wimmer-Medienhauses, Gino Cuturi und Landeshauptmann Thomas Stelzer. Gefeiert wurde nicht nur das neue Jahr, sondern auch das zehn-Jahr-Jubiläum der Weberzeile. Musikalisch durch den Abend begleitete Andie Gabauer mit Band, kulinarisch zeigte die Region, was sie alles zu bieten hat: erlesene Biere und köstliche Schmankerl.

Die Fotogalerie zum Durchklicken:

