400 Freiwillige bei Massentests im Bezirk Braunau im Einsatz

400 Feuerwehrkräfte des Bezirkes Braunau leisteten an den vier Testtagen, vom 11. bis zum 14. Dezember, mehr als 2200 Einsatzstunden.

Bereits Donnerstagvormittag wurden von der Einsatzführungsunterstützung Braunau alle Teststationen mit Materialien, wie Schnelltestkits, Mund-Nase-Schutzmasken und Handschuhen, aus dem vorher befüllten Bezirks-Umschlagplatz im Feuerwehrhaus Braunau versorgt. Somit konnten die Massentests planmäßig beginnen, alle eingesetzten Feuerwehrkräfte machten, bevor die Teststationen um 8 Uhr öffneten, den Antigen-Test, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Das wiederholte sich auch an den drei weiteren Testtagen. Bei den insgesamt sechs Teststationen im Bezirk waren die Pflichtbereichskommandanten der Standorte in Altheim, Braunau, Eggelsberg, Lochen, Mattighofen und Ostermiething für die Planung und Koordination der Aufgaben der Feuerwehren zuständig. Die Freiwilligen übernahmen das Parkplatzmanagement, Lotsendienste, die Betreuung der Personenleitsysteme, administrative Tätigkeiten sowie die überregionale Unterstützung und Nachschub von Materialien. An Tag zwei der Massentestungen besuchte der stellvertretende Landesfeuerwehrkommandant Michael Hutterer zusammen mit dem Bezirksfeuerwehrkommandanten Josef Kaiser und den Abschnittskommandanten die beiden Teststationen in Braunau und Mattighofen. Dabei wurde sowohl von Hutterer, als auch von Bezirkshauptmann Gerald Kronberger ein großer Dank an die uneigennützige Bereitschaft der Freiwilligen ausgesprochen.

Für die logistischen Herausforderungen waren die Feuerwehren durch die zahlreichen Erfahrungen bei Hochwasser- und Sturmkatastrophen bestens gerüstet. Für die Feuerwehren heißt es nun, so wie für alle anderen Organisationen, die an dem Test mitgewirkt haben: Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz, denn bereits im Jänner stehen die nächsten Massentestungen an, mit einer "hoffentlich höheren Beteiligung".

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.