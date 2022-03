"Nichts übertreiben, lieber klein anfangen" Fastentrainerin Monika Rotarski vom Kurhaus in Schärding spricht über alte Gewohnheiten, neuen Schwung und warum man beim Fasten keinen Hunger hat. Im Kurhaus in Schärding wird 365 Tage im Jahr gefastet. Kennt man zur Fastenzeit überhaupt einen Unterschied? Auf jeden Fall, vor Ostern steigt die Nachfrage jedes Jahr. Heilfasten, Basenfasten, F.X. Mayr-Kur: Wie weiß ich, wofür ich mich entscheiden soll? Am intensivsten ist das Heilfasten, weil man nur