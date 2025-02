40 neue Wohnungen entstehen

Bei der am Donnerstag stattgefundenen Gemeinderatssitzung der Stadtgemeinde Ried wurde das "Wohnprojekt am Stadtpark" einstimmig beschlossen. Damit wird das Vorhaben der Firma Wiesinger Bau Realität. Um das Wohnprojekt doch noch zu verhindern, hatte die Riederin Jorinde Henninger gemeinsam mit anderen Unterstützern vor einigen Wochen die Petition "Keine Wohnbauten an unserem Park!" gestartet. Die OÖNachrichten haben berichtet.

Einen Tag vor der Gemeinderatssitzung übergaben Henninger und ihre Kolleginnen Rieds VP-Bürgermeister Bernhard Zwielehner insgesamt 722 Unterschriften von Personen, die die Petition unterstützt hatten. "Wir sind sehr stolz, dass sich so viele Personen uns angeschlossen haben. Uns war es stets bewusst, dass wir das Projekt nur schwer verhindern werden können. Aber wir wollten ein Zeichen setzen und zeigen, dass es uns nicht egal ist, wenn Grünflächen verbaut werden", sagte Henninger.

Termin beim Bürgermeister

Zwielehner nahm sich bei der Unterschriftenübergabe Zeit und erklärte den Projekt-Gegnerinnen, wie das Vorhaben der Firma Wiesinger Bau aussehen soll. Insgesamt werden 40 neue Wohneinheiten, aufgeteilt auf drei Gebäude, gebaut. Hinzu kommt eine Tiefgarage. Zwielehner betonte im Rahmen des Gesprächs und auch im Interview mit den OÖN, dass das Erscheinungsbild des Stadtparks durch das Projekt nicht verändert werde. "Im Sinne des maximalen Schutzes des Parks wird es keine Bebauung im Uferbereich geben. Zudem wird eine Schutz- und Pufferzone entlang der Breitsach errichtet", sagte Zwielehner.

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic