40 Jahre Mühlböck

Vom Zweimannbetrieb zum Weltmarktführer bei Holztrocknungstechnologien: Die erfolgreiche Entwicklung des Eberschwanger Unternehmens seit der Gründung im Jahr 1982 stand im Mittelpunkt der 40-Jahr-Jubiläumsfeier bei Mühlböck.

170 Mitarbeiter mit ihren Familien sowie Vertriebspartner aus der ganzen Welt feierten in einem Festzelt auf dem Mühlböck-Firmengelände eine Erfolgsgeschichte: Vor vier Jahrzehnten, im Jahr 1982, produzierte Kurt Mühlböck mit einem einzigen Mitarbeiter in der Garage seines Wohnhauses eine Trockenkammer für eine oberösterreichische Tischlerei – das erste Produkt seiner soeben gegründeten Firma. Mehr als 13.000 weitere Trockenkammern, Kanal- und Bandtrockner sind dieser ersten Anlage seither gefolgt. Heute ist das Innviertler Unternehmen international führend bei Holztrocknung auf höchstem Niveau und besitzt durch ständige Innovation eine Alleinstellung am Weltmarkt.

Auch in die Zukunft blickt man sehr positiv. Die Auftragsbücher für das laufende Jahr und zu einem großen Teil auch für 2023 seien bereits voll, so Geschäftsführer Richard Mühlböck, der das Unternehmen seit 2018 leitet.