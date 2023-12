40 Jahre Modellbahnclub Ried: „Man kann sich quasi eine heile Welt bauen“

Am 15. Jänner 1983 trafen sich beim „Jägerwirt“ in Neuhofen 13 Modellbahnbegeisterte. Im März 1983 wurde schließlich der erste Modellbahnclub Ried gegründet. Den ersten größeren Auftritt meisterte man bei der Frühjahrsmesse 1984 in Ried. In den 40 Jahren des Vereinsbestehens mussten die begeisterten Modellbahnfreunde immer wieder das Clublokal wechseln.

Seit mehreren Jahren hat man jetzt in der Schwimmbadstraße 15 beim Konvikt eine neue Heimat gefunden. Seit Anfang Dezember kann die seit Jahrzehnten nicht nur bei Kindern sehr beliebte Weihnachtsausstellung besucht werden.

Die Mitgliederzahl blieb mit rund 20 Modellbauern in den vergangenen Jahren ziemlich konstant. Doch das hat sich in diesem Jahr geändert. Der Grund ist erfreulich, wie Jonas Stelzhammer, Schriftführer des MBC Ried, bei einem Lokalaugenschein der OÖN bei der Weihnachtsausstellung erläutert: „Es gibt seit heuer erstmalig eine Jugendgruppe bei uns. Die Nachfrage war groß, nicht zuletzt durch die jährliche Weihnachtsausstellung und unseren Auftritt auf der Modellbaumesse in Ried. Wir sind froh, dass wir Jugendliche haben, die sich so für den Modellbau interessieren. Es gibt, was ich weiß, in Österreich nur sehr wenige Vereine mit einer Jugendgruppe. Bei uns lernen die Kinder das Basteln wieder, auch mit einem 3-D-Drucker wird gearbeitet.“

Faszination Eisenbahn: leuchtende Kinderaugen beim kleinen Alois aus Ried

Das Arbeiten an den großen Modellanlagen hört im Grunde nie auf. Es gibt unter anderem die derzeit ausgestellte Winterlandschaft, auch eine Sommeranlage wird immer wieder adaptiert und um neue, liebevolle Details ergänzt, neue Module entstehen bei den regelmäßigen Vereinsabenden im Clublokal.

Video: Gespräch mit Jonas Stelzhammer vom Modellbahnclub Ried

Große Teile wurden in den vergangenen Jahren auf Digitalbetrieb umgestellt. „Eine Modelleisenbahn wird eigentlich nie wirklich fertig. Irgendetwas fällt einem immer wieder ein. Bei unserem Modellbahnclub ist der Anteil der selbstgebauten Elemente groß, dementsprechend umfangreich muss man sich den Arbeitsaufwand vorstellen“, sagt Vorstandsmitglied Hans-Peter Köhn und fügt hinzu: „Die Ideen gehen uns sicher nicht aus, man kann eigentlich endlos dahinbauen.“

Auf die Frage, was für ihn das Faszinierende am Modellbau sei, antwortet Stelzhammer, der seit rund 15 Jahren Clubmitglied ist: „Man kann eine Geschichte erzählen und hat auch die Möglichkeit, sich quasi eine heile Welt zu bauen, die es so leider nie wirklich gegeben hat und wohl auch nie geben wird. Schön ist, dass man Kreativität mit technischer Arbeit vereinen kann. Außerdem gibt es auf den Anlagen Sachen aus der Vergangenheit, wie einen alten Bierwagen oder Ähnliches, zu bewundern.“

Weihnachtliche Stimmung

Die Modellbauer freuen sich auf die noch verbleibenden Tage der Weihnachtsausstellung, die auch heuer die Kinderaugen wieder zum Strahlen bringt.

„Je näher der Heilige Abend rückt, desto mehr Besucher kommen“, sagen Köhn und Stelzhammer



Info: Die traditionelle Weihnachtsausstellung des Modellbahnclubs (Schwimmbadstraße 15) ist noch an folgenden Tagen bei freiem Eintritt geöffnet: 23. Dezember (14 bis 17 Uhr), 24. Dezember (14 bis 16 Uhr) und 6. Jänner (14 bis 17 Uhr). Mehr zum Verein unter www.mbc-ried.at

