40-Jähriger bei Autoüberschlag in Taufkirchen verletzt

Der Mann ist am frühen Donnerstagmorgen verunglückt. Er war um 6.15 Uhr auf der B137 Richtung Andorf unterwegs, als der Wagen in der Ortschaft Maad auf das Bankett geriet. In weiterer Folge schleuderte das Auto über die Fahrbahn und überschlug sich mehrmals. Der 40-jährige Lenker wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus nach Schärding gebracht. Die Feuerwehr Laufenbach hat den total beschädigten Pkw geborgen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper