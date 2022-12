3D: Virtueller Rundgang durch Geburtshilfe

Via Klinikum-Homepage

Auf dem Rundgang können per Mausklick alle Räumlichkeiten der Station – wie CTG-Raum, die beiden Kreißzimmer, das Säuglingszimmer, die Geburtenbadewanne und auch ein Patientenzimmer – erkundet werden.

"Dieser virtuelle Rundgang soll Frauen und deren Partnern Vertrauen schenken und etwaige Ängste aus dem Weg räumen", so Primar Thomas Puchner, Abteilungsleiter für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Schärding. Wichtig sei aber zu betonen, dass der 3D-Rundgang nur als eine zusätzliche Leistung angesehen wird. Die persönliche Betreuung von werdenden Müttern solle dadurch auf keinen Fall ersetzt werden. "Jede Schwangere hat weiterhin die Möglichkeit, zwei bis drei Wochen vor der Geburt direkt im Klinikum eine Vorsorgeuntersuchung durchführen zu lassen", sagt Puchner. Dabei gibt es auch die Gelegenheit, vor Ort einen Blick in die Geburtenstation zu werfen und persönlich mit den Hebammen ins Gespräch zu kommen.

