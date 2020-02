38-Jähriger niedergeschlagen und ausgeraubt

Dem 38-Jährigen wurde zwischen 4.00 Uhr und 4.40 am Sonntagmorgen vermutlich auf den Hinterkopf geschlagen, als er den Sperrcode in sein Handy eintippte. Er verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, bemerkte er, dass ein unbekannter Mann in seiner Hosentasche wühlte. Der 38-Jährige konnte den Unbekannten noch am Arm packen, doch dieser riss sich los und konnte mit der Geldbörse des 38-Jährigen als Beifahrer eines grauen Autos flüchten. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt. Mit der gestohlenen Bankomatkarte wurden am Tag darauf mehrere Packungen Zigaretten gekauft und in einem Lokal bezahlt.

Täterbeschreibung: sehr schlanke Statur, etwas eingefallene Wangen, kurzer Bart rund um den Mund, brünette, kurze Haare. Das Opfer trug eine auffällige grüne Jacke, Bluejeans und eine dunkle Haube. Hinweise bitte der Polizei Braunau unter 059133 4200 melden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.