37,9 Millionen Euro für neue Strangpresslinie

Hammerer Aluminium Industries (HAI) hat am Stammsitz Ranshofen die Einweihung einer neuen 60 Meganewton-Strangpresslinie samt vor- und nachgelagerten Fertigungsanlagen gefeiert. 37,9 Mio. Euro wurden in die Kapazitätserweiterung der Extrusion am Standort investiert.

Und es geht weiter: HAI hat zuletzt ein 100-Millionen-Euro-Investitionspaket freigegeben. Am Standort Ranshofen wird unter anderem in ein 4000 Quadratmeter großes, hochmodernes Logistikzentrum investiert. "Mit den gesamten Investitionen an allen Standorten der HAI-Gruppe sind wir optimal aufgestellt", sagt CEO Rob van Gils.

Die neue P60-Presse in Ranshofen gilt als Meilenstein. An der hochmodernen Anlage produziert HAI verstärkt Leichtbau-Komponenten für den Bereich Elektromobilität. "Mit der Kapazitätserweiterung in Ranshofen können wir unsere Kompetenz in der Entwicklung hochfester Aluminium-Crashlegierungen am Markt unterstreichen und den Standort Ranshofen zum Technologieführer entwickeln", sagt Rob van Gils.

Die Einweihung der neuen 60 Meganewton-Strangpresslinie in Ranshofen feierten Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft mit HAI: Nationalratsabgeordnete Andrea Holzner und Landtagsabgeordneter Klaus Mühlbacher waren ebenso dabei wie Bezirkshauptmann Gerald Kronberger, Braunaus Wirtschaftskammer-Obmann Clemens Steidl, Braunaus Bürgermeister Johannes Waidbacher und der Bürgermeister von Neukirchen an der Enknach, Johann Prillhofer. Experte Josef Baumüller von der WU Wien hielt einen Vortrag, Pater Severin Piksa nahm die Weihe vor.

Feier mit Weihe Fotos: HAI Bild: HAI

2000 Mitarbeiter, 950 Millionen Euro Umsatz

Hammerer Aluminium Industries beschäftigt insgesamt 2000 Mitarbeiter. Das 2007 gegründete, erfolgreiche Unternehmen mit Hauptsitz in Ranshofen betreibt sieben weitere Standorte in Deutschland, Rumänien und Polen.

Für 2022 prognostiziert die HAI-Gruppe in den drei Produktionsbereichen Casting (Gießerei), Extrusion (Strangpressen) und Processing (mechanische Weiterverarbeitung) einen Umsatz in Höhe von 950 Millionen Euro.

Produkte der HAI-Gruppe findet man sowohl im Baubereich als auch in der Automobil- und Transporttechnik, in der Elektrotechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Die neue P60-Presse samt zugehörigen Anlagen in Ranshofen gilt als Meilenstein in der Erweiterung der Produktionskapazität von HAI.