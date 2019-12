3640 Längen für den guten Zweck geschwommen

RIED. Zum zweiten Mal veranstaltete die SP Ried am Wochenende das Wohltätigkeitsschwimmen im Freizeitbad Ried. In den drei Stunden wurden heuer von rund 50 Schwimmern exakt 91 Kilometer geschwommen, das sind 3640 Längen. Pro absolvierter Hallenbadlänge werden 20 Cent an das "Rieder Kinder- und Jugendschutzhaus" (RIKI) gespendet. Der erschwommene Betrag von 728 Euro wurde mit Hilfe mehrerer Sponsoren auf 1300 Euro erhöht. Beste Schwimmer waren: Rainer Aichmair aus Grieskirchen, Josef Pointner, Eva Pointner und Thomas Kaserer. Jeder des Quartetts absolvierte jeweils beeindruckende 320 Längen, also acht Kilometer. Die SP Ried übergab den Scheck im Anschluss an Franz Grünbart von RIKI.

