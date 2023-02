350 Gäste kamen zum Wirtschaftsempfang der Sparkasse Ried-Haag

Das macht uns zu einem zuverlässigen Partner und zum erfolgreichen Motor für die regionale Wirtschaft", sagten Christian Haid und Elfriede Mild-Sejkora, die Vorstände der Sparkasse Ried-Haag, beim Wirtschaftsempfang der regionalen Bank.

Im Zentrum des Abends standen die Perspektiven und Leistungen für die Kommerzkunden. "Die Sparkasse Ried-Haag verfügt über eine gesunde Basis und ein solides Wachstum. In den vergangenen sieben Jahren konnten wir unsere Bilanzsumme um 60 Prozent steigern. Aktuell ist uns der Entwicklungsschritt von der klassischen Sparkasse in Richtung Kommerzbank gelungen", so die beiden Vorstände. Alleinstellungsmerkmal seien "kurze und schnelle Entscheidungswege".

Als Referent kam der ehemalige Extremsportler und Keynote-Speaker Wolfgang Fasching mit dem Vortrag "Du schaffst, was du willst – Herausforderungen meistern" zum Wirtschaftsempfang ins Bundesschulzentrum nach Ried.

Veranstaltung mit rund 350 Gästen Bild: Sparkasse Ried-Haag/Schlosser

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper