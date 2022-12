34 Bewohner nach Brand im Schärdinger Altenheim evakuiert

Zu einem heiklen Feuerwehreinsatz kam es heute Mittag in Schärding: Ein Bewohner des Alten- und Pflegeheim hatte Kerzen an einem Adventskranz angezündet, der anschließend zu brennen begann. Die Feuerwehr Schärding geht davon aus, dass sich die vertrocknete Tannenäste entzündet und so den Adventskranz in Brand gesetzt haben. Als die Kameraden am Einsatzort angekommen waren, drang aus dem vierten Stock des Gebäudes bereits starker Rauch. Die Polizei und das Personal des Altenheim evakuierten mit Unterstützung der Feuerwehr 34 Bewohnerinnen und Bewohner. Der Atemschutztrupp der Schärdinger Feuerwehr hingegen drang bei schwieriger Sicht in die Brandwohnung vor. Mit einem Strahlrohr konnte der Brand des Adventkranzes schließlich rasch gelöscht werden. Zur Sicherheit rückten auch die Nachbarfeuerwehren aus Brunnenthal und St. Florian an, um den Atemschutztrupp der Schärdinger Kollegen zu unterstützen.

Glimpflicher Ausgang

Parallel dazu kümmerte sich das Pflegepersonal des Heims und das Rote Kreuz um die evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner. Für diese ging der Brand glimpflich aus: Zwei davon mussten mit dem alarmierten Notarzt versorgt werden, ins Krankenhaus musste aber kein Betroffener eingeliefert werden. Insgesamt waren 74 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit 13 Fahrzeugen im Einsatz.

