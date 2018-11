34 Beine, ein Ziel: Die Titelverteidigung

UTZENAICH. Schlittenhunde: Karl Rachbauer (54) ist amtierender Weltmeister in der Acht-Hunde-Klasse – Bei der WM 2019 in Jezersko will er ihn mit zwei "Jungspunden" verteidigen.

Karl Rachbauer und seine Huskys sind ein eingespieltes Team, das die Titelverteidigung anpeilt. Bild: Erwin Heckl

Jedes Training – immerhin vier pro Woche – wird von Karl Rachbauer seit 2001 schriftlich dokumentiert. Anhand seiner Aufzeichnungen kann der erfahrende Musher seine Huskys zielgerichtet vorbereiten, um bei der FISTC Weltmeisterschaft (14. bis 17. Februar 2019) im slowenischen Jezersko auf dem Leistungszenit zu sein. Das ist nötig, um seinen Titel aus dem Jahr 2017 gegen die starke Konkurrenz zu verteidigen. Auf dieses Ziel ist die gesamte Saison ausgerichtet.

Einen ersten, wichtigen Schritt hat der Utzenaicher bereits bei der Wagen-Europameisterschaft in Abertamy (Tschechien) gemacht. 191 Musher aus 20 Nationen waren dort am Start. Er selbst nahm das Rennen diesmal in der Sechs-Hunde-Klasse in Angriff. "Zwei meiner Huskys sind noch zu jung. Sie dürfen erst ab Jänner bei Wettbewerben mitlaufen", erklärt Rachbauer seine Entscheidung. Für die sechs Hunde war der 70 Kilogramm schwere Wagen, der auf acht Hunde abgestimmt ist, zu schwer. Deshalb verpasste der 54-Jährige – für ihn völlig untypisch – diesmal das Podest und wurde Vierter. Zufrieden ist er trotzdem. "Die Sicht war durch den dichten Nebel gleich Null. Deshalb haben wir uns am ersten Tag verfahren. Ich selbst kannte die Strecke auch nicht. Aber an Tag zwei haben wir es dann kapiert", sagt der Innviertler, der heuer bereits seine 22. Saison bestreitet.

Ein Musher in Doppelfunktion

Zeit zum Erholen bleibt weder ihm noch seinen vierbeinigen Teamkollegen, denn bereits am 8. und 9. Dezember finden die nächsten Wagen-Rennen in Ottenschlag statt. Dort hat Karl Rachbauer eine Doppelfunktion: Er wird selbst an den Rennen teilnehmen, ist zudem Teil des zehnköpfigen Organisationsteams, zuständig für die Streckenbeschilderung, die Homepage, Anmeldung und die Rennleitung. Er braucht deshalb ein gutes Zeitmanagement – und starke Nerven. "Suderanten, denen irgendetwas nicht passt, gibt es immer wieder. Zwei Mal habe ich Leute sogar schon heimgeschickt, weil der Impfpass ihrer Hunde nicht gepasst hat", sagt Rachbauer. Das seien allerdings Ausnahmen.

Die sanftmütige Sabine

Neben seinen vierbeinigen Sportsfreunden wird Karl Rachbauer seit vier Jahren von seiner Frau Sabine bei jedem Training und jedem Wettkampf unterstützt. "Vor ein paar Jahren konnte ich mir das nicht vorstellen, aber jetzt gefällt es mir", sagt Sabine Rachbauer. Sie könne inzwischen nicht einmal mehr ausschließen, irgendwann selbst bei Rennen zu starten. "Ich bin wirklich froh, dass Sabine mich begleitet. Es macht vieles einfacher. Sie ist so ruhig, dass sie die Hunde sogar kurz vor dem Start beruhigen kann. Das ist wirklich schwierig, denn sobald mich die Hunde mit der Startnummer sehen, flippen sie vor lauter Vorfreude aus", sagt Rachbauer. Diesen Ehrgeiz zu bremsen sei wichtig, da "die Hunde sonst schon am Start zu viel Kraft liegen lassen." Dass sie ein eingespieltes Team sind, haben Sabine und Karl auch bei einem Training festgestellt. "Ein Seil war durchgescheuert und hat sich während des Trainings gelöst. Deshalb waren die Hunde plötzlich alleine unterwegs. Sabine und ich haben sie mit dem Quad verfolgt und uns dann auf die Leinen geworfen. So ist es uns gelungen, sie zu bremsen und einzufangen", erinnert sich das Ehepaar.

Die Familie wächst

Ruhiger wird es im Hause Rachbauer künftig nicht. In zwei Wochen bekommen die Utzenaicher wieder zwei zwölf Wochen alte Huskys von einem befreundeten Züchter. Im Frühjahr 2019 plant der Innviertler dann selbst einen Wurf. Trotz der vielen Hunde kann sich der 54-Jährige an jeden einzelnen erinnern. "Es freut mich wahnsinnig, wenn ich Hunde aus meiner eigenen Zucht bei Rennen wiedersehe. Ich erkenne alle an ihrem Gesicht wieder und sie mich meistens an der Stimme", ist Rachbauer überzeugt. Vielleicht trifft er auch bei der Weltmeisterschaft in Jezersko wieder auf ein paar alte Bekannte. "Das wäre wirklich schön. Es sei denn, sie überholen mich."

