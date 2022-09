33-Jähriger soll Serien-Einbrüche begangen haben

Die Polizei nahm ihn bereits am 10. September fest, wie sie am Donnerstag mitteilte. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Vor allem auf Vereinslokale und öffentlich zugängliche Automaten in Andorf und Taufkirchen hatte es der Mann laut Polizei abgesehen. Die Einbrüche soll er im Juli und August begangen haben.

Der Mann war von der Polizei bereits verdächtigt und mehrfach einvernommen worden. Dabei bestritt er jedoch die Einbrüche und beschuldigte sogar eine andere Person. Eine gestohlene Kaffeemaschine soll er sogar in der Pram versenkt haben - um Polizisten zu erzählen, er habe die Person beobachtet, wie sie diese Maschine in den Fluss wirft. Die Beamten kamen dem Mann durch Ermittlungen jedoch auf die Spur. Er hatte demnach weiteres Diebesgut versteckt, unter anderem bei einem 36-jährigen Komplizen aus Deutschland. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Durch die Diebstähle soll er sich laut Polizei seinen Lebensunterhalt und seine Drogenabhängigkeit finanziert haben.