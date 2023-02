33 Gewichtheber starten am Freitag in die neue Saison

Petra Schmutzer wird am Freitag in Lochen starten.

Die Lochner Gewichtheber starten am Freitag, 17. Februar, um 16 Uhr in der Ing. Peter Schnabl Halle in Lochen am See mit der "offenen Clubmeisterschaft" in die neue Saison. Am Start werden 33 Athletinnen und Athleten aus Lochen, Ranshofen und Buchkirchen sein – darunter die 18-jährige Straßwalchnerin Lena Raidel, die 29-jährige Salzburgerin Petra Schmutzer (Staatsmeisterin 2022) und der 24-jährige Jakob Weber (Österreichischer U23-Vizemeister 2022). "Der Wettkampf wird gerade für den Nachwuchs die erste Standortbestimmung sein. Für die Topheber wie Lena Raidel und Jakob Weber wird es eine Formüberprüfung vor dem Bundesliga-Wettkampf zwei Wochen später sein", sagt Rudolf Kobler, Cheftrainer der Lochner.

Bundesliga-Auftakt am 4. März

In der ersten Runde der Bundesliga empfängt die WKG Innviertel Lochen/Ranshofen, Vizemeister des Jahres 2022, am 4. März den amtierenden Meister SK Vöest Linz. Im Vorjahr unterlagen die Innviertler in der Vorrunde den Linzern in einem sehr engen Wettkampf knapp mit 1:2. Auch diesmal ist der SK Vöest Linz klarer Favorit. Immerhin hat sich der Verein mit Julian Heidenbauer, ÖGV-Kaderathlet und Siebter der U23-Europameisterschaft in der Klasse 109 Kilogramm, per Mannschaftsleihvertrag vom AC ASKÖ Feldkirchen verstärkt.

Aufseiten der Innviertler fehlen Christiane Schröcker, die sich nach ihrer Operation im November des Vorjahres erst in der Aufbauphase befindet, Jakob Maislinger und Florian Reisecker. An den Start schicken wird die WKG Innviertel Sarah Fischer, Lena Raidel, Patrick Dürnberger, Phillip Borsch, Matthias Perik und Jakob Weber.

Als Vorkampf findet am 4. März um 16 Uhr der Regionalliga-Wettkampf zwischen der dritten Mannschaft der WKG Innviertel und der WKG Kraftwerk Salzburg statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper