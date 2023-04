3:2-Sieg: Junge Wikinger rangen Gleisdorf nieder

Ein zeitlich eingeschränkter Betrieb herrscht am Osterwochenende im oberösterreichischen Fußball-Unterhaus. Sowohl am gestrigen Karfreitag wie auch am Ostersonntag dürfen keine Spiele ausgetragen werden. Somit verlagert sich der Schwerpunkt auf den heutigen Karsamstag.

In der Regionalliga Mitte fand die Partie der Jungen Wikinger Ried gegen Gleisdorf bereits am Donnerstagabend statt. Dabei feierten die Amateure der SV Ried nach zuletzt vier Spielen ohne vollen Erfolg einen hart erkämpften, aber verdienten 3:2-Heimsieg. Die Tore für die Rieder erzielten Erion Aljiji, Tizian-Valentino Scharmer und Kapitän Julian Baumgartner aus einem sehenswerten Freistoß. "Die Erleichterung über den Erfolg ist riesengroß. Wir haben im Ballbesitz, vor allem in der ersten Halbzeit, wirklich sehr gut agiert, unser Matchplan ist voll aufgegangen", sagte Baumgartner nach dem Heimerfolg. Dass der Kapitän der Jungen Wikinger überhaupt spielen konnte, hatte er Physiotherapeut Björn Assmann zu verdanken. "Ich hatte Rückenschmerzen und mein Einsatz stand auf der Kippe, aber Björn hat magische Hände", so Baumgartner.

Titelkandidat Leoben in Gurten

Die Gurtner empfangen heute Nachmittag (16 Uhr) den Tabellenzweiten DSV Leoben. Der Druck liegt dabei bei den Steirern mit Startrainer Carsten Jancker. Leoben hat den Aufstieg in die Zweite Liga im Visier. Mit einem Sieg könnte Leoben wieder die Tabellenspitze übernehmen. Die Gurtner ihrerseits haben nach der 0:5-Auswärtsniederlage vergangene Woche in Bad Gleichenberg etwas gutzumachen. "Wir haben die erste Niederlage seit längerem am Montag analysiert. Wir arbeiten bodenständig weiter. Leoben hat unglaublich viel Qualität und ist mit ehemaligen Erst- und Zweitligaspielern bestückt. Wenn wir die wenigen Chancen, die wir vorfinden werden, nutzen, dann ist für uns etwas möglich. Das haben wir schon beim Unentschieden auswärts in Leoben gesehen", sagt Trainer Peter Madritsch, der weiterhin auf Jakob Kreuzer verzichten muss, Dominic Bauer ist angeschlagen. Die zuletzt gesperrten Fabian Wimmleitner und Simon Schnaitter kehren zurück.

