32-Jähriger soll Waren gestohlen und weiterverkauft haben

Der Rumäne aus dem Bezirk Braunau soll zwischen November und Mitte Dezember in zumindest zwei Supermärkten in Mattighofen Ladendiebstähle begangen haben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Bei einem neuerlichen Versuch am Samstag wurde er von Mitarbeitern des Supermarktes wiedererkannt. Vor Ort wurden er und zwei weitere Verdächtige, ein 30-Jähriger und ein erst 19-Jähriger, angehalten. Der 32-Jährige zeigte sich laut Polizei in fünf Fällen geständig. Die Beamten fanden in den Wohnungen der Männer Diebesgut. Bei den originalverpackten Elektrogeräten im Keller des 30-Jährigen um handle es sich laut der Polizei um Hehlerware, die dem 19-Jährigen und dem 30-Jährigen vom 32-Jährigen verkauft wurden. "Alle drei Beschuldigten zeigten sich zum Großteil geständig", so die Polizei.