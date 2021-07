31-jähriger Deutscher krachte mit Pkw beinahe in Wohnhaus

Auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Geinberger Straße verlor der 31-jährige deutsche Staatsbürger in einer Linkskurve gegen 22 Uhr die Kontrolle über seinen PKW. Dadurch kam der Lenker rechts von der Fahrbahn ab und schlitterte etliche Meter eine Böschung hinab. Gestoppt wurde das Fahrzeug, indem der Lenker frontal mit drei Bäumen kollidierte. Diese verhinderten, dass das Fahrzeug samt Lenker direkt in das dahinter befindliche Wohnhaus krachte. Nachkommende Autofahrer haben den 31-Jährigen aus dem Pkw geborgen und erstversorgt. Anschließend wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Ried gebracht.