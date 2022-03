3:1-Heimsieg gegen Graz: UVC Ried öffnet Tür Richtung Halbfinale

"Wir sind in der Außenseiterrolle, immerhin hat Graz in der vergangenen Saison die Meisterschaft geholt", sagte UVC-Weberzeile-Ried-Mittelblocker Felix Breit vor dem ersten Viertelfinalspiel gegen den UVC Graz im OÖN-Interview. Mit dieser Rolle fanden sich die Rieder am Samstagabend im heimischen Raiffeisen Volleydome ausgezeichnet zurecht.

Der erste Satz ging noch mit 24:26 an den Favoriten aus Graz. Dann drehten die Innviertler auf und holten sich den zweiten Durchgang mit 25:16. Diesen Schwung nahm die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer auch in den dritten Satz mit, den die Rieder mit 25:23 für sich entscheiden konnten.

Im vierten Satz wurde den Fans lange ein offener Schlagabtausch geboten. Die Rieder behielten die Nerven und sicherten sich mit einem 25:22 den 3:1-Sieg im ersten Viertelfinalspiel. "Wir haben wirklich ein gutes Spiel abgeliefert. In der Verteidigung haben wir sehr stabil agiert, das hat uns viel Sicherheit gegeben", sagt Libero Michal Szydlowski.

Nach diesem Heimsieg haben sich die Rieder zwei "Matchbälle" erarbeitet. Für den Aufstieg in das Halbfinale benötigt man zwei Siege. Das erste und aus Rieder Sicht hoffentlich schon entscheidende Auswärtsspiel findet am Mittwoch, 16. März, um 20.20 Uhr in Graz statt. Das Spiel wird live auf ORF Sport+ übertragen.

Sollte Graz gewinnen, findet das dritte und entscheidende Duell am Samstag, 19. März, ebenfalls in der Steiermark statt.