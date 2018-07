31 angehende Rettungs-Sanitäter starten Praktikum

BRAUNAU. 100-stündigen Theoriekurs im Bezirk Braunau erfolgreich gemeistert, nun Praxis an Ortsstellen.

Nun geht es an 160-stündiges Praktikum Bild: RK/LV OÖ/Matthias Natschläger

Alle 32 Teilnehmer des Rettungssanitäter-Sommerkurses im Bezirk Braunau haben den 100-stündigen Theorieteil erfolgreich absolviert und können nun mit dem 160-stündigen Praktikum im Rettungsdienst an den Ortsstellen Braunau, Altheim, Mattighofen und Riedersbach/Eggelsberg beginnen. Danach sind sie berechtigt, zur abschließenden Rettungssanitäterprüfung anzutreten. Im Theorieteil standen unter anderem Gerätelehre, Patientenbeurteilung, Erkrankungen und spezielle Notfälle auf dem Programm.

Der Rettungssanitäter-Herbstkurs startet per 27. September, einen Info-Abend gibt es am 6. September um 19 Uhr in der Rot-Kreuz-Ortsstelle Braunau, Infos gibt es unter Tel. 07722/2264.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema