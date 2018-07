300 Harleys und dazu Partystimmung

BRAUNAU. Drittes Harley-Treffen in Braunau mit Ausflug nach Mattighofen.

Harleys in Haselbach Bild:

Am kommenden Wochenende sind in Braunau und Umgebung viele Motorräder zu sehen, begleitend gibt es zum Harley-Treffen mit Ausfahrt auch viel Musik am Festgelände beim Brauhaus Bogner in Braunau-Haselbach.

Am Freitag, 20. Juli, ab 15 Uhr werden die ersten Harley-Rider am Gelände erwartet. Ab 21 Uhr spielt die Creedence Clearwater Revival Band. Am Samstag, 21., beginnt die Ausfahrt der etwa 300 Harley-Fahrer, die erwartet werden, um 14 Uhr. Die Innviertel-Tour führt nach Mattighofen, wo die Motorräder einen Zwischenstopp einlegen und ausgiebig bewundert werden können. Mattighofner Gastronomen versorgen die Biker und auch die Zuschauer.

Am Abend werden im Brauhaus Bogner in Haselbach die weitestgereisten Biker und die größte Gruppe prämiert, die Besucher können Harley-Accessoires, einen Testride, Innviertler Bier und mehr gewinnen. Ab 22 Uhr spielt die AC-DC Tribute Band Spell Bound, um halb eins wird ein großes Feuerwerk abgebrannt, danach wird im Brauhaus bis vier Uhr früh weitergefeiert. Am Sonntag, 22. Juli, folgen die Good Morning Party ab 10 Uhr und der Rock Brunch mit DJ ab 14 Uhr im Biergarten. Veranstalter des Harley-Treffens ist der Kultur- und Veranstaltungsverein Haselbach. Der Eintritt ist frei. Willkommen sind als Gäste auch Motorradfahrer, die andere Marken bevorzugen.

