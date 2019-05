30 Jahre Tagesmütter Innviertel: Am 10. Mai wird groß gefeiert

INNVIERTEL. Individuell und äußerst flexibel: Kinderbetreuung durch Tagesmütter wird immer beliebter.

Von Beginn an dabei: Maria Schulz-Berger hat die "Innviertler Tagesmütter" zu einer unverzichtbaren Institution gemacht. Bild: Wolfgang Grasl

Im November 1989 wurde der Verein Innviertler Tagesmütter als gemeinnütziger und unparteilicher Verein gegründet. Mit einem großen Dankesfest am Freitag, 10. Mai, im Stift Reichersberg feiern die Tagesmütter den 30. Geburtstag! Geschäftsführerin Maria Schulz-Berger lässt im nachstehenden Interview die drei Jahrzehnte Revue passieren.

Rieder Volkszeitung: Wie ist vor 30 Jahren überhaupt die Idee entstanden?

Maria Schulz-Berger: Gerhard Strasser, der damalige Leiter des AMS Ried ist an mich herangetreten und hat mich ersucht, eine passende Einrichtung für die damals fehlenden Kinderbetreuungsplätze im Innviertel zu schaffen.

Wie war der Start damals?

Wir haben eine große Info-Kampagne gestartet, den Bedarf erhoben und ein Konzept erstellt. Innerhalb weniger Monate bin ich dann mit 18 Frauen gestartet, die ungefähr 30 Kinder betreut haben.

Wie schaut die Situation nach drei Jahrzehnten Kinderbetreuung aus?

Wir sind mittlerweile ein mittelgroßes Unternehmen geworden und haben 150 Tagesmütter angestellt, die 660 Kinder pro Monat betreuen. Im Vorjahr haben wir 1120 Kindern eine familiäre Kinderbetreuung angeboten. Seit 2014 sind wir auch in Betrieben, Schulen und Kindergärten aktiv und bieten vor Ort eine Kinderbetreuung an.

Gibt es auch Tagesväter?

Leider nur ganz vereinzelt. Wir haben zwei in Oberösterreich, davon einen in Mattighofen. Der ist in Karenz und betreut zu seinem eigenen Kind noch Tageskinder. Es gibt nur wenige Männer, die sich für den Beruf entscheiden.

Wie wird man zur Tagesmutter, welche Ausbildung ist nötig?

Die Ausbildung dauert rund ein halbes Jahr. Die Kriterien sind relativ streng. Vorweg wird die persönliche Eignung und Reife überprüft, es erfolgt ein Hausbesuch von uns, die Familiensituation und die Wohnverhältnisse sowie die Sicherheitsbestimmungen werden überprüft. Erst dann erfolgt die Ausbildung, die mit einer Abschlussarbeit endet. Gelehrt werden Psychologie, Erziehungs-Basiswissen, Ernährungsgrundlagen und vieles mehr. Außerdem ist ein Erste-Hilfe- und ein Kindernotfallkurs Pflicht.

In den Pflegeberufen gibt es viel zu wenig Personal. Wie schaut die Situation bei den Tagesmüttern aus?

Der Verein ist eigentlich immer am Puls der Zeit gewesen. Wir haben viele Trends erkannt. Die meisten Eltern brauchen keine Ganztagesbetreung sondern 20 bis 25 Stunden pro Woche. Und das sehr flexibel. Das ist unsere besondere Stärke.

Wie viele Frauen wurden in den vergangenen 30 Jahren zur Tagesmutter ausgebildet?

Zusammen mit unserem Partner, dem BFI wurden rund 500 Frauen in diesem Beruf ausgebildet.

Welche Altersgruppen werden von den Tagesmüttern betreut?

Wir dürfen Kinder vom Babyalter bis 16 Jahren betreuen. Der Großteil unserer Kinder ist zwischen ein und sechs Jahren alt.

Kinderbetreuung kostet viel Geld wird oft behauptet. Trifft das zu?

Die Kosten für Tagesmütter sind auf jeden Fall leistbar. Der Beitrag bewegt sich zwischen 0,38 bis 3,70 Euro pro Stunde und hängt vom Familien-Bruttoeinkommen ab. Außerdem gibt es auch noch Zuschüsse von Land und Gemeinden.

Zum Jubiläum wurde eine CD aufgenommen. Was ist darauf zu hören?

Wir haben eine CD mit alten Kinderliedern aufgenommen. Sie ist gemeinsam mit den Musikschulen des Innviertels entstanden und kann bei uns gekauft bzw. bestellt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema