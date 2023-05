Das aktuelle NEF-Team am Standort Braunau

Im Mai 1993 rückte zum ersten Mal ein Notarztteam aus Braunau im Rahmen des damals neuen NEF-Systems zu einem lebensrettenden Einsatz aus. Braunau war damals der erste Bezirk in Oberösterreich, in dem dieses Notarztsystem eingesetzt wurde, so das Rote Kreuz. 30 Jahre später könne man auf eine beeindruckende Bilanz zurückblicken.