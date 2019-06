30 Jahre Klosterfest: Zum Jubiläum wird ein neues Turmkreuz gesteckt

Das Fest im Klostergarten am Kapuzinerberg zählt mit Sicherheit zu jenen Festen in der Stadt mit großer Tradition. Vor 30 Jahren wurde erstmals gefeiert, das Jubiläumsfest geht am Sonntag, 16. Juni, ab 10 Uhr über die Bühne.

Mit der Feldmesse beginnt der Festtag, diese zelebriert Kapuzinerpater Markus Präg. Danach erfolgt die Turmkreuzsteckung, nachdem das desolate Kreuz am Klosterkirchen-Turm aus Sicherheitsgründen hatte entfernt werden müssen.

Das Feiern im Klostergarten ist wie in den vergangenen Jahren nur deshalb so reibungslos möglich, weil eine Vielzahl an freiwilligen Helfern das Kern-Veranstalterteam vom Verein zur Förderung des Klosters am Kapuzinerberg so tatkräftig unterstützt. Tradition hat auch das Speisenangebot: Klosterbraten, Hendl und Schnitzel haben schon in den vergangenen Jahren die Besucher erfreut. Dazu gibt es wieder Mehlspeisen und frische Pofesen.

Die Stadtkapelle Altheim wird die Feldmesse und den Frühschoppen musikalisch gestalten, am Nachmittag sorgen die Krammerer Sänger und die Krammerer Zeche für beste Unterhaltung. Ein weiteres Jubiläum steht im Kloster am Kapuzinerberg dann bereits schon eine Woche später an: Denn Pater Berthold wird eine Dankmesse anlässlich seines 90. Geburtstages feiern.