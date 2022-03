"Wir haben die Sportmesse in nur drei Wochen aus dem Boden gestampft und es trotzdem geschafft, einige Neuheiten zu präsentieren", freut sich Messedirektor Helmut Slzeak, dass es nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause Ende März in Ried wieder rundgehen wird. An drei Tagen (25. bis 27. März) haben Besucher die Möglichkeit, ihre sportlichen Fähigkeiten bei mehr als 50 Stationen zu testen oder zu entdecken.