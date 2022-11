2,88 Promille: Lenker flüchtete vor Polizisten

Der 48-jährige Pole war auf dem Heimweg nach Polen. Er fuhr gegen 14.15 Uhr mit dem Firmenfahrzeug seines Arbeitgebers auf der B 148. Beim Kontrollplatz St. Peter versuchte eine Polizeistreife das Fahrzeug anzuhalten. Der Lenker bremste fast bis zum Stillstand ab, fuhr dann aber an den Polizisten vorbei und hielt auf Höhe der Ausfahrt des Kontrollplatzes an, wie die Polizei am Freitagabend berichtete. Als sich ein Polizist dem Fahrzeug näherte, fuhr der 48-Jährige plötzlich wieder auf die Straße und fuhr weiter in Richtung Altheim. Sofort wurde nach dem Lenker gefahndet. Er wurde wenig später bei einer Tankstelle in Weng im Innkreis erwischt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben, hieß es vonseiten der Polizei.