2,88 Promille: Alkolenker bei Unfall verletzt

Fast drei Promille Alkohol hatte ein 54-Jähriger intus, als er am Dienstag gegen 11:30 Uhr an einer Kreuzung im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Beim Versuch, nach links abzubiegen kam er nach rechts von der B156 ab, der Pkw kam neben der Straße zum Stillstand.

Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens wurde Zeuge des Unfalls und kümmerte sich um den schwer alkoholisierten Mann. Nachdem der Alkotest einen Wert von 2,88 Promille ausgewiesen hatte, wurde dem Innviertler der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Am Auto entstand kein Schaden.