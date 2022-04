28-jähriger Passauer vermisst, Suche auch im Grenzgebiet

Es könne, so die Polizei Passau in einer Pressemeldung, nicht ausgeschlossen werden, dass sich der vermisste Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde. Es sei durchaus vorstellbar, dass Yannick Engel (28) im Grenzgebiet zu Österreich aufhältig sei. Es liegen Hinweise vor, dass er sich gerne in Wälder zurückzog. Da trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, der Vermisste nicht gefunden wurde, bittet die Polizei Passau die Bevölkerung nun um Unterstützung. Wer Yannick Engel gesehen oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Passau unter 0049/851/95110 zu melden.

Das Foto kann auch hier abgerufen werden.