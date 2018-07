2700 Teilnehmer bei Jugendlager der Feuerwehr

TAUFKIRCHEN. Das 45. Feuerwehr-Jugendlager startete am Donnerstag in Taufkirchen an der Pram.

Insgesamt 2700 Florianijünger aus sechs Bezirken nehmen aufgeteilt auf zwei Turnusse an der Veranstaltung teil. Die Teilnehmer der ersten drei Bezirke Braunau, Ried und Gmunden mussten am Samstag bereits den Heimweg antreten und für die Bezirke Vöcklabruck, Schärding und Grieskirchen Platz machen. "Nach den Bewerben im Frühjahr sollen die Kinder einfach mal Gaudi haben", so Bezirks-Feuerwehrkommandant Alfred Deschberger. Im Zuge der Lagerolympiade sind bei Disziplinen wie Gehstock-Werfen und Rettungsring-Zielwurf Geschicklichkeit und Teamgeist gefragt. Auch am Nachmittag wird Spiel und Spaß garantiert: Kistenklettern, Seilziehen und ein Besuch des Rettungshubschraubers lassen keine Langeweile zu.

