2600 Krapfen für guten Zweck

Wegen der Corona-Situation sei die närrische Zeit auch heuer ruhiger verlaufen, mit den Krapfen habe man aber dennoch Tradition gepflegt.

Bis zum Schichtwechsel am Dienstagnachmittag wurden 2600 Krapfen verteilt, besonderen Wert habe die AMAG auf die regionale Beschaffung gelegt. Die Bäckerei Sailer in Mauerkirchen produzierte die große Krapfenmenge in nächtlicher Rekordzeit für den frühmorgendlichen Verteilstart.