26 Millionen investiert: Maximarkt feiert am Dienstag die große Wiedereröffnung

26 Millionen Euro wurden investiert, die Verkaufsfläche vergrößert sich von 4000 Quadratmeter auf mehr als 5000 Quadratmeter. Die Anzahl der Mitarbeiter wird auf 160 aufgestockt. Insgesamt umfasst das Sortiment rund 55.000 Artikel. Den Kunden stehen 352 Parkplätze, inklusive Tiefgarage, zur Verfügung.

"Für die Stadt Ried ist dieser neue Supermarkt ein echtes Leuchtturmprojekt. Die Architektur ist außergewöhnlich", sagt Rieds Bürgermeister Albert Ortig.

Das gesamte Gebäude wird mit Fernwärme und Geothermie beheizt. Besonders stolz ist Maximarkt-Geschäftsführer Thomas Schrenk auf die Gestaltung der Frischemarkthalle mit vielen einsehbaren Produktionsbereichen. "Hier geben wir unseren Kunden transparente Einblicke in unsere Produktion. Man soll sehen können, welche regionalen Zutaten verwendet werden", sagt Schrenk.

Innviertler Knödelküche

Frisch gedreht und gekocht wird in der Innviertler Knödelküche.

Neben einer eigenen Sushi-Theke, in der die japanischen Spezialitäten frisch zubereitet werden, wird es auch eine "Innviertler Knödelküche" geben. Dort werden die Knödel handgemacht und können entweder im Restaurant verzehrt oder tiefgefroren mit nach Hause genommen werden. Neu ist auch eine Fischtheke samt hauseigener Fischräucherei.

Video: Der Supermarkt einen Tag vor der Eröffnung

Beim Maximarkt-Eigentümer Spar zeigt man sich über die Entwicklung im Innviertel sehr zufrieden. "Wir haben in den vergangenen Jahren weit mehr als 100 Millionen Euro (Weberzeile, Neubau Eurospar Goethestraße, Anm. d. Red.) investiert. "Der Maximarkt ist der derzeit modernste Hypermarkt, den es in Europa gibt. In Kombination mit der Gastronomie und der einmaligen Architektur hat dieser Markt fast Wahrzeichencharakter", sagt Markus Kaser, Geschäftsführer von Interspar Österreich. Rund eine Million zahlende Kunden kamen vor dem Neubau pro Jahr in den Maximarkt. Schrenk geht davon aus, dass sich die Zahl der Kunden jetzt weiter erhöhen wird.

Geöffnet hat der Maximarkt von Montag bis Freitag von 7.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr.

So sieht der neue Maximarkt von außen aus. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Foto: Scharinger

Video-Interview mit Maximarkt-Geschäftsführer Thomas Schrenk:

