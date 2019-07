2500 Tonnen schwere Brücke wird unter Bahn eingeschoben

Wie berichtet, ist bis 24. Juli ein Ersatzverkehr mittels Bussen eingerichtet. Am Freitag, 19. Juli, wird über den Lindenbach eine neue, 40 Meter lange und 2500 Tonnen schwere Brücke gespannt, die in einem Stück neben der bestehenden, alten Brücke errichtet wurde und nun in ihre endgültige Lage eingeschoben wird. Für die Bauteams sei das eine große Herausforderung, zumal es dabei um Millimeter geht, so die ÖBB.

Insgesamt werden 44 Millionen Euro investiert, unter anderem in neue Gleisanlagen sowie die Auflassung von drei Eisenbahnkreuzungen. Für Straßenbenützer fallen künftig mangels Schranken Wartezeiten weg. ÖBB, Land und Gemeinde Wernstein investieren zudem gemeinsam in die Modernisierung des Bahnhofes. Es wird eine Haltestelle mit neuen Bahnsteigen und einem Personendurchgang errichtet und entlang der Bahntrasse entstehen Lärmschutzwände.

Mit dem Umbau bis zum Jahr 2021 werde der letzte Teil des Ausbaus der Strecke Wels–Passau zur Hochleistungsstrecke abgeschlossen.