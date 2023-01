2500 Gäste bei Landjugendnacht

Im Rahmen einer "Langen Nacht der Landjugend" samt Landesversammlung in den Hallen der Rieder Messe wurden die besten Projekte und die aktivsten Ortsgruppen des Vorjahres gewürdigt. Der zugehörige – mit 2500 Besuchern ausverkaufte – Ball wurde durch die Landjugend des Bezirks Schärding ausgerichtet, 250 Helfer waren am Werk.

Als aktivste Ortsgruppe des Bezirks Braunau hervorgehoben wurde Tarsdorf, im Bezirk Ried Hohenzell und im Bezirk Schärding St. Marienkirchen bei Schärding. Prämierungen in Silber gab es aus Innviertler Sicht für die Landjugend St. Aegidi für das Projekt "Outdoor Klassenzimmer – MVS St. Aegidi" und die Landjugend Weilbach-St. Georgen-Mörschwang für "Dorfinsel – do keman d’Leit zom". Mit Bronze bedacht wurde die Landjugend Waldkirchen am Wesen für die Erneuerung einer Kindergartenhütte.

Im Vorstand der Landjugend Oberösterreich findet sich aus Innviertler Sicht Stephan Eichelsberger von der Landjugend Weng-Mining als Landesleiter.

270 Funktionäre aus Bezirks- und Ortsgruppenvorständen nahmen an einem Kongress in der am Messegelände befindlichen Berufsschule Ried teil, um sich weiterzubilden.

