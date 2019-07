25 neue Pflegekräfte feierten erfolgreichen Abschluss

Seit fünf Jahren wird am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried das dreijährige Fachhochschul-Bachelorstudium der Gesundheits- und Krankenpflege angeboten. Am 5. Juli feierte der dritte Jahrgang seinen Abschluss.

25 junge Damen haben das Studium positiv abgeschlossen und steigen nun in den Pflegeberuf ein. Die Bachelors of Science in Health Studies (BSc) erhielten beim Festakt ihre Krankenpflegemedaillen überreicht.

Studiengangsleiter Michael Pagani beschrieb die Studentinnen als empathisch, wissbegierig und getragen von einem großen Zusammenhalt. Nach dem ersten Studienjahr mussten sie den Tod ihrer Kollegin Alexandra verschmerzen, die beim Festzelteinsturz in Frauschereck ums Leben kam. Die Absolventinnen gedachten ihrer verstorbenen Kollegin in der Abschlussfeier. Die Absolventinnen und Absolventen des zweiten Jahrganges des Pflegestudiums können auf sehr gute Abschlüsse verweisen: "Elf ausgezeichnete Erfolge und sieben gute Erfolge zeigen, dass die Leistungen der Studierenden und die Arbeit der Lehrenden außerordentlich gut waren", freut sich Michael Pagani, Direktor des Vinzentinum Ried.

Drei Studierende haben den Abschluss nicht im ersten Anlauf geschafft, sie treten im Herbst zu den Bachelorprüfungen an. Im September beginnt schon der sechste Jahrgang mit dem Pflegestudium in Ried. Es wird das zweite Mal sein, dass die Ausbildung über die FH Gesundheitsberufe Oberösterreich organisiert ist. Das Pflegestudium ist bislang die einzige Möglichkeit, im Innviertel zu studieren.