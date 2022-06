25 Jahre lang war er Streetworker: Norbert Danecker gestorben

Norbert Danecker wurde 67 Jahre alt. Vielen jungen und jetzt auch erwachsenen Menschen im Bezirk Braunau war er ein Begriff: 25 Jahre lang war Norbert Danecker als Streetworker unterwegs. Erst mit 63 Jahren setzte er sich zur Ruhe. Akzeptiert wurde er in der Szene immer, er verstand die Sprache der Jugend auch noch mit über 60 Jahren. Die Trauer um den beliebten Pädagogen ist dementsprechend groß - viele bringen ihre Trauer in den sozialen Medien zum Ausdruck. "Er war ein Mensch mit einem Herzen so groß, dass es die ganze Welt umarmen konnte! Er war Freund, Papa und Opa für viele junge Menschen über Generationen in Braunau", schreibt zum Beispiel eine ehemalige Kollegin.

Er habe sich für die Jugendlichen interessiert, versucht, sie ernst zu nehmen mit ihrer Sprache, ihrer Musik, ihrer Kultur, sagte er in einem OÖN-Gespräch, nachzulesen hier. Das habe ihn mit Sicherheit jung gehalten, vom Denken her, körperlich leider nicht. er verstarb am 9. Juni.

Persönliche Abschiednahme ist bis Mittwoch, 15. Juni, 19 Uhr, in der Aussegnungshalle am Friedhof Braunau möglich. Die Trauerfeier findet im privaten Rahmen statt.