25 Jahre Forschung: Die Pflanzenwelt des Innviertels

"Ich habe 25 Jahre geforscht, ich habe ein Buch geschrieben. Es war wie eine Manie, die Daten zu erheben – ich frag mich: War ich überall, war ich zur richtigen Zeit dort? Es ist so schwer, damit aufzuhören. Denn das Leben hört nie auf. Man glaubt es in so einer Situation nicht – aber das Leben geht weiter.