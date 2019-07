25 Jahre Dorffest: Wandern mit Goldi, Paul Gludovatz und Christoph Duffner

Ein großes Jubiläum wird am Sonntag, 28. Juli, in der Kobernaußerwaldgemeinde gefeiert. Heuer findet zum 25. Mal das Waldzeller Dorffest statt. Seit 1995 gibt es diese Traditionsveranstaltung, die seither ein "Dauerbrenner" in der Region ist. Dank Andi Goldberger, der bei jedem Dorffest zu Gast war, konnten die Organisatoren immer wieder ein tolles Programm auf die Beine stellen und verschiedene Gönner zu dieser weitum bekannten Veranstaltung gewinnen. Auch heuer gibt es wieder ein tolles Festprogramm.

Zum Startschuss des Waldzeller Dorffestes gibt es wieder eine Wanderung mit Sportlegenden. War es im Vorjahr Jahrhundertsportlerin Annemarie Moser-Proll, so ist heuer Paul Gludovatz in Waldzell zu Gast. Mit dem ehemaligen SV Ried-Erfolgstrainer wird neben Andi Goldberger auch Christoph Duffner, der deutsche Olympiasieger im Teamspringen von Lillehammer mit seinen Drillingstöchtern mitwandern.

Jeder, der Lust und Laune hat, kann bei dieser sechs Kilometer langen Familien- und Legendenwanderung mitgehen. Durch die Teilnahme von Paul Gludovatz erwartet man in Waldzell nicht nur Goldi-Fans, sondern auch viele wanderlustige Fußballfans. Start ist um 9 Uhr beim Gemeindeamt Waldzell.

Trialshow mit Dieter Rudolf

Den ganzen Tag über gibt es am 28. Juli tolle Attraktionen im Ortskern von Waldzell. Einer ist am Nachmittag eine Trialshow, wobei für den KTM-Piloten Dieter Rudolf aus Niederösterreich eine eigene Strecke mit Hindernissen aufgebaut wird. Ein Erfolgsgarant ist auch wieder das Bungy-Jump, wobei sich Waldzell schon zu einer richtigen "Bungy-Hochburg" entwickelt hat. "In keiner Gemeinde waren wir so oft zu Gast wie in Waldzell", so Organisator Rupert Hirner.

Großes Waldzeller Treffen

Nach der Wanderung steigt das eigentliche Fest, wobei die Gemeindebevölkerung von Waldzell aufgefordert wurde, ihre auswärts lebenden Bekannten und Verwandten zu einem Waldzeller Treffen einzuladen. Musikalisch werden die Musikkapelle Zell am Pettenfirst, die Grazer Spitzbuam mit Schlagerstar Franck Hell und der Waldzeller Martin Spindler so richtig Gas geben. Nach einem Jahr Pause zeigt sich die Gymnastikgruppe der Senioren mit einer Tanzeinlage. Bereits am Vortag gibt es wieder die beliebte "Probebeleuchtung" am Kirchenplatz.

Der Waldzeller Oldtimerverein wurde 2010 gegründet und feiert im nächsten Jahr das zehnjährige Jubiläum. Die Oldtimer-Asse nutzen die Gelegenheit und rühren bereits ein Jahr vorher die Werbetrommel. Momentan laufen die Vorbereitungen für das große Fest 2020 bereits auf Hochtouren. Beim Dorffest werden sie ihre eigenen Raritäten am Orts- und Kirchenplatz präsentieren.

Einheimische Künstler geben heuer im Pfarrsaal ihre Premiere und präsentieren bei einer Ausstellung verschiedene Werke. Im historischen Schachinger-Saal findet eine Fotoausstellung statt. Damit das Fest auch etwas internationaler wird, ist auch ein afrikanischer Stand erstmals dabei.

Lasershow statt Feuerwerk

In den 25 Jahren gab es zum Abschluss des Öfteren ein tolles Feuerwerk. Heuer haben sich die Organisatoren zu einem "elektrischen" Feuerwerk entscheiden. Wegen der großen Trockenheit und der Hitze wird es aus Sicherheitsgründen eine Lasershow geben. Stündlich wird der Himmel von 22 bis 24 Uhr mit tollen Effekten beleuchtet werden.