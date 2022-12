25-Jährige nach Unfall mit LKW im Auto eingeklemmt

Die junge Frau dürfte auf der B148 in St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) mehrere LKWs im Gegenverkehr nicht bemerkt haben und setzte zu einem Überholmanöver an. Ein Lkw-Lenker konnte einen Zusammenprall zunächst noch verhindern. Der darauffolgende LKW-Lenker jedoch nicht – sie wurde nach dem Aufprall nach links direkt vor einen weiteren Lkw geschleudert und es kam zu einer zweiten Kollision. Die 25-Jährige wurde dabei auch noch gegen die gegenüberliegende Leitplanke geschleudert, wie die Polizei berichtete. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt in das Krankenhaus eingeliefert werden.

