24.500 Euro für den kleinen Florian aus Geretsberg erlaufen

Florian aus Geretsberg ist vier Jahre alt. Er leidet an einer unheilbaren Nervenstörung, an Infantiler Cerebralparese. Weil der Bub noch wächst, braucht er bis zu zweimal jährlich neue Unter- und Oberschenkelorthesen sowie einen Ganzkörperanzug, der seine Muskulatur entspannt. Zudem bekommt der junge Geretsberger regelmäßig Therapien, die ihn unterstützen und ihm helfen. Seine Eltern setzen alles daran, ihrem kleinen Sonnenschein alles zu ermöglichen, was ihn ein Stück näher an einen normalen Alltag bringt. Doch das kostet, und zwar erheblich viel. So viel, dass es für die Geretsberger Familie kaum zu stemmen ist.

Rekordsumme für den kleinen Florian gesammelt: 24.500 Euro an Spenden konnten beim Silvesterlauf und dank der Firma Kraiburg gesammelt werden.

Das Schicksal des kleinen Florian und seiner Familie ging den Menschen aus der Region so nahe, dass sie zusammengeholfen haben, um die Familie finanziell zu unterstützen. Diese Unterstützung kann sich sehen lassen: 24.500 Euro wurden übergeben.

Diese großzügige Spende setzt sich aus der Restcent-Spendenaktion der Geretsberger Firma Kraiburg sowie aus den Spenden des traditionellen Silvesterlaufes in Geretsberg, den der Kraiburger Lauf- und Walking-Club veranstaltet, zusammen. Erlaufen und gesammelt wurden dabei 11.000 Euro. Diese Summe hat die Firma Kraiburg, ein erfahrener Verarbeiter von Kautschuk, verdoppelt. 2500 Euro an Spendengeld legte die Firma Haberkorn noch dazu.

Erwin Hitzginger, stellvertretender Geschäftsführer der Firma Kraiburg, dankt allen Läufern und Spendern. Und es waren viele: Beim jüngsten Silvesterlauf gab es eine Rekordbeteiligung. Dieser ist mittlerweile zur Tradition geworden, veranstaltet wird er schon seit 20 Jahren. Gelaufen wird immer für einen guten Zweck: Mit den gesammelten Spenden werden Menschen aus der Gemeinde Geretsberg oder der Umgebung finanziell unterstützt, die Firma Kraiburg verdoppelt das Spendenergebnis dabei immer.

