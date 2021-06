240.000 Euro für den Betrieb des Kinderschutzzentrums Innviertel

Das Kinderschutzzentrum Innviertel, das kostenlos und anonym Beratung und Psychotherapie für Kinder und Jugendliche bei Krisensituationen in Familien, Gewalt und Fällen von Missbrauch und Vernachlässigung bietet, erhält für den laufenden Betrieb im heurigen Jahr eine Landesförderung in der Höhe von 240.000 Euro. Davon entfallen 190.000 Euro auf die Zentrale in Ranshofen und 50.000 Euro auf die Außenstelle in Andorf. "Leider zeigen aktuelle Zahlen, dass seit Beginn der Coronakrise gewaltsame Übergriffe in den Familien zugenommen haben", sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer. Das Zusammenleben habe sich durch die Ausgangsbeschränkungen verändert, in vielen Fällen kämen durch beengte Wohnverhältnisse, Jobverlust oder Überforderung mit dem Homeschooling noch weitere Stressfaktoren dazu, so Gerstorfer.

"Daher sind die Angebote des Kinderschutzzentrums jetzt wichtiger denn je." Das Kinderschutzzentrum Innviertel wurde im März 2000 in Braunau als gemeinnütziger Verein gegründet.

Gewalt reiche von der Vernachlässigung in vielfältigen Ausformungen über körperliche und seelische Misshandlung, beobachtete Gewalt bis hin zum sexuellen Missbrauch. Die Opferschutzeinrichtung ist im Innviertel für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre aktiv. "Wir versuchen, für unsere Klienten einen Raum der Sicherheit und des Wohlgefühls zu schaffen, in dem sie über ihre Belastungen sprechen können. Kinder und Familien werden unterstützt, ihre Stärken zu erweitern und sich neue Verhaltensweisen anzueignen", sagt Tanja Hinterseer, Klinische und Gesundheitspsychologin im Kinderschutzzentrum Innviertel. Details auf www.kischu.at