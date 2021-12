240 Personen ließen sich in Ried Blut abnehmen

Die 13. Auflage der gemeinsamen Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, der SV Guntamatic Ried und der Oberösterreichischen Nachrichten, die am Dienstag und Mittwoch über die Bühne gegangen ist, war einmal mehr ein großer Erfolg. An den beiden Tagen kamen 240 Personen, um mit ihrer Blutspende einen wertvollen Beitrag für das Gesundheitssystem zu leisten.

SVR-Marketingleiter Tim Entenfellner ging mit gutem Beispiel voran. Bild: Streif

"Ein großer Dank gilt den Blutspendern, die uns auch dieses Jahr in der Josko-Arena wieder tatkräftig unterstützt haben. Es freut mich besonders, dass die Partnerschaft mit den OÖNachrichten und der SV Ried seit nunmehr 13 Jahren hervorragend funktioniert", sagt der kaufmännische Direktor der Blutzentrale Linz, Werner Watzinger, der am Dienstag gemeinsam mit Rieds Rotkreuz-Bezirksgeschäftsleiter Christian Dobler-Strehle und Bezirksstellenleiter Franz Pumberger in den Oberbank Business Club kam. Auch für mehrere Mitarbeiter der SV Guntamatic Ried, darunter Sportvorstand Wolfgang Fiala und Marketingleiter Tim Entenfellner, war eine Blutspende selbstverständlich.

Der Rieder Gerald Emprechtinger ließ sich Blut abnehmen. Bild: Streif

Im kommenden Jahr wird die Aktion der drei starken Partner dann in die 14. Runde gehen.