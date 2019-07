240 Nachwuchskicker beim großen Volksschul-Cup

Der größte Cup-Bewerb in Oberösterreich für Volksschulen ging im alten Rieder Stadion über die Bühne. Mehr als 240 Schüler aus 20 Volksschulen des Rieder Bezirks waren mit insgesamt 24 Teams am Start. "Die Nachwuchskicker waren mit sehr viel Eifer und Einsatz bei der Sache", sagt Organisator Gerald Hartl von "Schule am Ball."

Angefeuert wurden die Fußballer von ihren Schulkollegen, die von der Tribüne aus Stimmung machten und selbstgebastelte Transparente präsentierten.

Im Finale kam es zu einem Duell zwischen der Volksschule Mehrnbach und der Volksschule Sankt Marienkirche-Geiersberg.

Im Finale behielten die Mehrnbacher knapp mit 2:1 die Oberhand und holten sich so erstmals den Volksschul-Cup des Bezirks Ried. Dritter wurde die Volksschule Ried 1. Der vierte Platz ging an die Kicker der Volksschule Neuhofen im Innkreis.