24 Türchen, eine gute Tat

Jeden Tag ein Türchen öffnen und dabei mit etwas Glück einen von vielen Preisen gewinnen: Das macht der Lions-Club mit dem neuen Adventkalender für den guten Zweck möglich, die OÖNachrichten berichteten. Die Einnahmen aus dem Kalenderverkauf werden zur Gänze an bedürftige Familien aus der Region gespendet. Zu gewinnen gibt es etwa einen Wochenendausflug, einen Gutschein für ein Abendessen, Bücher, Goldmünzen oder Kosmetikprodukte. 58 lokale Unternehmen beteiligen sich mit mehr als 180 Preisen an der Aktion.

Die Kalender sind nummeriert, der Lions-Club gibt die notariell ermittelten Gewinnernummern täglich auf der Website der Lions und wöchentlich in der Braunauer Warte bekannt.



Die letzten Exemplare des LionsAdventkalenders sind in der Oberbank Braunau, der Stadtbibliothek Simbach oder per Mail an uwe.wintergerst@khbr.at oder gottfried.hasenoehrl@khbr.at erhältlich.