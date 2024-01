24 Nähmaschinen, 20 Staubsauger und mehr als 150 andere Geräte repariert

300 defekte Geräte sind auf den Reparaturtischen des Braunauer Repair-Cafés im ersten Jahr gelandet, 200 davon konnten erfolgreich repariert werden, sehr zur Freude der Besitzer. Nachhaltigkeit zahlt sich nicht zuletzt auch im Börserl aus. "Oft muss nur eine Lötstelle erneuert, etwas geklebt oder geölt werden. Manchmal dauert die Reparatur aber auch mehrere Stunden. Wir freuen uns über jeden Reparaturerfolg – und haut es mal nicht hin, kann das Gerät guten Gewissens entsorgt werden", sagt Hobbyreparateur Kurt Gattermair aus Weng, der seit den Einladungen zum Repair-Café kaum einen Termin zum Helfen ausgelassen hat.

So funktioniert das Repair-Café, das die Umweltprofis gemeinsam mit dem Verein Kultur.Land.Impulse in Braunau ins Leben gerufen haben: Fachkundige Ehrenamtliche reparieren kostenlos Elektrogeräte, Spielzeug und Gebrauchsgegenstände – und zwar gemeinsam mit den Besitzern. Nicht zuletzt geht es um Austausch und Miteinander. Auch Snacks und Süßes dürfen nicht fehlen. Das Repair-Café in Braunau ist ein Erfolg: "Beim ersten Termin vor einem Jahr haben sich auf Anhieb 25 ehrenamtliche Helfer gemeldet. Heute werkeln wir mit einem Kernteam von etwa 16 Helfern, und das alles ehrenamtlich", freut sich Andrea Rödig. Sie ist Umweltberaterin bei den Umweltprofis und hat das Repair-Café Braunau auf den Weg gebracht. Auf der Hitliste der im vergangenen Jahr vorbeigebrachten und reparierten Geräte sind 24 Nähmaschinen, 22 Kaffeemaschinen und 20 Staubsauger, aber auch CD-Player, Radios und sogar ein antikes Blechspielauto.

Das Repair-Café soll auch nach dem ersten Geburtstag fortbestehen. Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen sich die Hobbytüftler von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Begegnungszentrum ZIMT – Anmeldung unter 0670/605 1805. Jeder kann mitmachen, das Repair-Café soll in Zukunft aber noch bunter werden: Angedacht wird ein Nähcafé beziehungsweise ein Radreparatur-Café. Wer sich eine Mithilfe vorstellen kann, kann sich unter 07722/66800 melden.

