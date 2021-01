24-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Ried fuhr Freitagmittag mit seinem Auto auf der Hausruck-Straße (B143) in Eberschwang aus Richtung Ried kommend. In einer Kurve prallte er plötzlich mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Am Steuer saß ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Schärding. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab kamen erst in einer angrenzenden Wiese zum Stillstand, berichtete die Polizei am Freitagabend.

Der 24-Jährige erlitt beim Verkehrsunfall schwere Verletzungen und musste vom Notarzt erstversorgt werden. Der 58-Jährige nur wurde leicht verletzt. Beide Lenker wurden ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Schaden.

