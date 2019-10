24-Jährige prallte mit Auto gegen Baum

Eine 24-Jährige aus dem Bezirk Braunau fuhr gegen 6:50 Uhr mit ihrem Pkw auf der Schiefecker Gemeindestraße Richtung Buch. Mit ihr im Auto saßen eine 19-Jährige und ein 21-Jähriger, beide ebenfalls aus dem Bezirk Braunau. In einem Waldgebiet verlor die Lenkerin in einer starken Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam links von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, konnten sich aber selbständig aus dem Pkw befreien. Die 24-Jährige wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis, die beiden Mitfahrer in das Spital nach Braunau gebracht.

